Météo ensoleillée – Comme un goût de printemps sur la Suisse romande Les beaux jours sont déjà là et cela devrait durer. Le point avec un météorologue. Corentin Chauvel

Il fait bon se prélasser au bord du lac Léman en ce moment. Florian Cella

L’hiver est bel et bien terminé. Le beau temps dont nous profitons depuis le week-end dernier est parti pour s’installer durablement. En dehors d’une faible perturbation attendue vendredi, le soleil et des températures douces devraient prédominer encore tout le reste de la semaine.

Un climat particulièrement agréable qu’Olivier Duding, météorologue et prévisionniste à MétéoSuisse, explique par «des conditions anticycloniques avec notamment un flux de sud en altitude et un air doux venu depuis le Sahara», le même qui a jauni notre ciel de son sable au début du mois et le colore encore légèrement ces derniers jours.

Rien d’anormal, mais…

Si le contraste est frappant après des mois de décembre et surtout janvier neigeux, «ce n’est pas une situation anormale, c’est le résultat de la variabilité du climat», tempère Olivier Duding. Il rappelle que le mois de février 2019 avait été sensiblement similaire avec des températures de 10 à 15 degrés en plaine à peu près aux mêmes dates qu’actuellement, et le même mois de l’an dernier s’était lui aussi conclu avec un thermomètre flirtant avec les 20 degrés.

Pas une nouveauté donc, mais ces trois mois de février consécutifs au-dessus des normales de saison constituent néanmoins pour le météorologue «une grosse anomalie statistique». «Ce mois de février devrait être l’un des plus chauds depuis le début des mesures en 1864», prévient-il. Sur l’ensemble de la saison au sens météorologique (qui se termine dimanche), la température va dépasser la norme 1981-2010 de 0,9 degré. Localement, ce sera l’un des dix hivers les plus doux jamais connus depuis 1864.

Mars au beau fixe?

On ne peut pas pour autant tirer des conclusions globales sur le réchauffement climatique sur un seul mois, mais la tendance printanière devrait se poursuivre en mars: pas de retour de bâton avec les traditionnelles giboulées, les probabilités d’un climat frais sont basses, le temps restera ensoleillé et sec au moins ces quinze prochains jours. «Il devrait faire un peu moins chaud, mais cela sera largement au-dessus de la norme», souligne le prévisionniste.

Pas panique en revanche pour les amateurs de sports d’hiver, la neige, même si printanière, sera toujours présente en montagne. «Il y a encore de la marge, elle ne fond pas si vite si le temps est sec et dégagé, sauf sur les versants sud», rassure Olivier Duding.