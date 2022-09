Biographie – «Comment a-t-on pu piétiner mon frère comme ça?» Sept ans après le drame d’Yverdon (VD), Geneviève Rolaz livre sans amertume l’histoire de ce réfugié coréen devenu une figure du Balcon du Jura, de son arrivée jusqu’au procès de son meurtrier.

Fabien Lapierre

Geneviève Rolaz perpétue la mémoire de son frère, tué près du port d’Yverdon le 23 juillet 2015, en publiant «Tchang l’ami public numéro 1». CHRISTIAN BRUN

En un geste et une parole, un lien indéfectible s’était noué. «Quand ma maman a mis sa main dans la mienne à l’arrêt du bus scolaire et m’a dit que j’étais responsable de Tchang, j’ai été tellement fière!» se remémore Geneviève Rolaz. Impensable d’ajouter un «demi» ou «adoptif» pour qualifier le réfugié de Corée du Sud, de six mois son cadet à son arrivée en Suisse en 1968. «Je suis sa sœur et il est mon frère! Je n’ai pas de souvenir sans lui dans ma vie», tranche l’habitante de Sainte-Croix (VD) qui dit avoir «toujours voulu protéger sa fragilité».