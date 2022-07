La retraite d’un monument – Comment Allyson Felix a changé le visage de l’athlétisme La sprinteuse américaine, athlète la plus titrée de l’histoire, tire sa révérence forte d’une carrière aussi prolifique qu’engagée. Florian Müller

Alysson Felix a remporté plus de titres de championne du monde qu’Usain Bolt ou Carl Lewis. Getty Images

C’était sa dernière course, promis, juré. À 36 ans, Allyson Felix a foulé les tartans avec une assiduité inégalée. Près de vingt ans de carrière, sept médailles d’or olympiques, treize titres de championne du monde – mieux qu’Usain Bolt, Carl Lewis ou quiconque en athlétisme. Et cette ultime sortie, vendredi dans la nuit de l’Oregon, pour une dernière médaille mondiale à domicile. «Je suis en paix avec le fait d’ouvrir un nouveau chapitre et j’ai une gratitude immense pour ce sport.»