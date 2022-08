Un exercice spécifique – Comment apprendre à courir en descente Souvent oubliée à l’heure des sessions d’entraînement, la course en descente, si elle n’est pas toujours des plus agréables, apporte néanmoins son lot de bienfaits. Florian Müller

Un entraînement intensif de la course à la descente est le meilleur moyen d’apprendre à se protéger des blessures et des chutes. GETTY IMAGES

Si vous êtes un coureur de montagne plus ou moins aguerri, vous savez qu’une fois le sommet atteint, le plus dur est certainement derrière vous, mais pas tout à fait quand même. En descente, plus vraiment question d’être à bout de souffle; par contre, il arrive qu’on parvienne à bout de forces – entre cuisses tétanisées et fatigue mentale.