Politique climatique – Comment atteindre l’objectif zéro carbone en 2050? Le Conseil fédéral adopte un plan stratégique à long terme pour réduire massivement les émissions de CO₂. Il veut agir dans huit secteurs clés. Patrick Monay , Lise Bailat

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a dévoilé ce jeudi matin, à Berne, la stratégie climatique à long terme de la Confédération. Keystone

Objectif: zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050. Le Conseil fédéral a arrêté mercredi sa stratégie climatique à long terme, en affichant des ambitions claires dans huit secteurs clés. À savoir le bâtiment, l’industrie, les transports, le trafic aérien international, l’agriculture et l’alimentation, la finance et la gestion des déchets.

«Notre objectif est réalisable, financièrement supportable et socialement acceptable.» Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale

Le gouvernement en est convaincu, il est possible de réduire les émissions globales de gaz à effet de serre de près de 90% d’ici à 2050. Elles pourront même être ramenées à zéro dans les secteurs du bâtiment et des transports. «Notre objectif est réalisable, financièrement supportable et socialement acceptable», a affirmé la conseillère fédérale en charge du dossier, Simonetta Sommaruga, jeudi matin à Berne.