Le leader à la Tuilière – Comment Bâle s’est métamorphosé sans dépenser Dimanche, le LS accueille un adversaire qui réalise un impressionnant sans-faute depuis le début de la saison. Grâce notamment à son implacable buteur, Arthur Cabral. André Boschetti

Arthur Cabral tient la forme de sa vie. Jeudi, contre les Suédois de Hammarby, le Brésilien a réussi un fantastique triplé qui place le FC Bâle en bonne posture avant le match retour de jeudi. Pour la défense lausannoise, la tâche sera ardue, dimanche. KEYSTONE

Un carton plein contre un carton presque vide. On pourrait résumer de cette façon lapidaire le duel des extrêmes, au programme ce dimanche à la Tuilière, entre le LS et le FC Bâle. Au moment où les Vaudois espèrent enfin lancer leur saison, la petite victoire arrachée en Coupe de Suisse contre Échichens après trois défaites initiales ne pèse en effet pas bien lourd face à la magistrale série de neuf succès, en autant de matches, sur laquelle surfent les Bâlois depuis la reprise.

Le plaisir est de retour

Même si l’équipe de Patrick Rahmen semblait d’emblée le seul véritable adversaire d’YB dans la course au titre, c’est bien la façon avec laquelle elle domine actuellement son sujet qui interpelle et séduit (ou effraie). «On sent que l’air que l’on respire à Bâle est très différent de celui de la saison dernière, analyse Gabet Chapuisat. Le passage un brin traumatisant de Ciriaco Sforza à la barre fait désormais partie du passé. Chaque joueur a du plaisir sur le terrain et montre beaucoup d’envie d’offrir le meilleur de lui-même. Et avec un tel état d’esprit, le changement se voit immédiatement, surtout lorsque l’on peut en plus compter sur quelques très bonnes individualités.»