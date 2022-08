Coupe de Suisse – Comment Caschili a préparé la venue de Servette à Nyon Avant le derby «022» de Coupe, le coach du Stade Nyonnais évoque son travail au quotidien avec «ses enfants du football». Rencontré dans son bureau à Colovray, il n’envisage pas la défaite. Nicolas Jacquier - Nyon

Quand Christophe Caschili est au stade, c’est dans ce bureau qu’il est le plus souvent. «Je m’isole, je suis dans mon monde. Je suis au boulot, je ne suis pas là pour m’amuser…», dit-il. © Olivier Vogelsang

À Colovray, on a retrouvé Christophe Caschili dans un bunker sans fenêtre situé dans le couloir conduisant aux vestiaires. C’est là, dans l’ancienne infirmerie du stade qu’il a transformé en austère bureau, que le nouveau coach des Stadistes s’est installé pour y passer le plus clair de son temps. Et c’est dans ce même décor minimaliste qu’il y prépare aussi ses matches, avec le soin du détail et la minutie qui l’habite.