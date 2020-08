Covid-19 – Comment choisir au mieux son masque en tissu L’offre de protection en textile, déconseillée aux personnes vulnérables, prolifère. Aurélie Toninato

S’ils restent encore minoritaires sur les visages, ils séduisent de plus en plus. KEYSTONE

Il est sur toutes les lèvres. Le masque, après avoir été réservé aux soignants et martelé inutile pour le grand public, est désormais préconisé pour tous depuis que les stocks des cantons et de la Confédération ont été renfloués. Il est même imposé dans certaines situations. Alors que la demande croît, l’offre explose: aux masques bleus chirurgicaux jetables et aux masques filtrants FFP2 s’ajoutent désormais des produits en tissu lavables et réutilisables. Depuis des semaines, ceux-ci se multiplient, investissant les vitrines des couturiers professionnels et filant sous les pieds de biche des amateurs, s’alignant sur les rayons de la grande distribution comme des magasins de vélos.