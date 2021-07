Tradition et concours – Comment choisir le meilleur carac Le 1er Caracathon a désigné son champion lausannois. L’occasion de plonger dans cette pâtisserie recouverte de vert. David Moginier

Les vainqueurs du Caracathon, les caracs de Noz Chocolatier. Marion Monier - Lausanne à Table

Les origines du carac sont aussi mystérieuses que celles du Covid. On sait juste que sa recette s’est échappée d’un labo de la région où un pâtissier a eu l’idée simple de remplir une coque sablée de ganache au chocolat. Mais pourquoi, ô grand pourquoi, a-t-il recouvert tout cela d’un fondant au vert bien vaudois et d’une pastille brune? Les plus grands chercheurs se perdent en conjectures (lire l’encadré).

Toujours est-il que la petite pièce, comme on dit chez nous, a fait l’objet d’un concours amusant baptisé Caracathon lancé par Lausanne à Table. Les 300 passes mis en vente ont filé en deux heures, et les 100 supplémentaires ont disparu en trois minutes. «Nous avons même eu des gens qui nous envoyaient des lettres de motivation», s’amuse Elise Rabaey, la directrice, elle-même grande passionnée de la pâtisserie. «Cela montre combien elle est riche d’émotions, de souvenirs d’enfance.»