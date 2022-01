Sport pour nous – Comment choyer ses résolutions ? L’an neuf va souvent de pair avec l’envie de se (re)mettre au sport. Au-delà de la louable intention, il faut veiller à respecter certains principes pour ne pas céder au découragement dès les premières semaines. Emile Perrin

Lorsque l’on reprend une activité sportive, les spécialistes conseillent de poser ses objectifs par écrit, ce qui permet de nourrir sa motivation. Getty Images

À chaque nouvelle année, son lot de bonnes résolutions. Malgré la pandémie, 2022 ne fera assurément pas exception. Après avoir fait bombance durant les Fêtes, le fameux «c’est décidé, je me (re)mets au sport» refait surface.

Bien que louable et remplie de bonnes intentions, la maxime mérite une préparation un peu plus sérieuse qu’une simple affirmation balancée au débotté à l’heure du dernier pousse-café de l’année.

«Tous les efforts d’une année ne seront pas réduits à néant si on fait quelques écarts pendant les Fêtes.» Sonia Gilli, physiologiste de l’exercice et nutritionniste

«Le mois de décembre dans son entier est bien sûr propice à un laisser-aller plus élevé qu’une autre période. C’est à ce moment-là que l’on bouge le moins et que nos habitudes alimentaires changent le plus. Toutefois, tous les efforts d’une année ne seront pas réduits à néant si on fait quelques écarts pendant les Fêtes, rassure d’emblée Sonia Gilli, physiologiste de l’exercice et nutritionniste. Il ne faut pas que cela engendre un stress démesuré ni incite à sauter sur la balance juste après Noël. Lancer un régime juste avant ou immédiatement après les Fêtes n’a pas grand sens. Il est normal de prendre un peu de poids en fin d’année. Mais ce n’est pas nécessairement de la graisse. C’est en grande partie de l’eau et notre corps régulera la situation sans même que l’on s’en rende compte.»