Immobilier en Suisse – Comment dénicher la perle rare en montagne Avec la pandémie de Covid, la demande pour des biens immobiliers proches de la nature et au grand air a explosé. Les conseils des professionnels pour trouver le logement de vos rêves. Mary Vakaridis

Chalet de 9 pièces, de 365 m2 à Crans-Montana. Prix de vente: 5 850 000 francs. Barnes

«Après plus d’une année de crise du Covid, les gens ont envie d’avoir un beau foyer, dans un endroit calme et proche de la nature. Les citoyens investissent dans l’amélioration de leur logement. Et on constate une ruée sur la montagne.» En réaction à ce constat, le directeur général de Cardis Sotheby’s, Luca Tagliaboschi, vient d’ouvrir une agence à Villars-sur-Ollon (VD) et prépare l’ouverture d’une nouvelle antenne à Gstaad (BE).

Les acteurs de l’immobilier observent tous les mêmes tendances: les actifs recherchent un logement d’où ils peuvent se mettre en télétravail, quitte à faire jusqu’à 45 minutes de voiture pour rejoindre la plaine. Selon un courtier, nombre de Suisses cherchent actuellement à vendre leurs biens à l’étranger - un appartement à Paris à l’île Saint-Louis ou une propriété balnéaire à Majorque - dans l’idée d’acquérir un objet de qualité en Suisse. Conséquence: même si les prix n’ont pas encore flambé, l’offre en matière d’objets qui permettent d’habiter au-dessus du brouillard est très sollicitée.