Rentrée scolaire en Suisse – Comment désamorcer les violences envers les profs? Le Syndicat des enseignants romands s’inquiète des agressions verbales et physiques que subissent certains professeurs. Interview de son président. Myrtille Wendling

David Rey, président du syndicat des enseignants romand (SER). KEYSTONE/Peter Schneider

À la veille de la rentrée scolaire, les enseignants romands et alémaniques travaillent sur un plan d’action pour rendre la profession plus attractive. Face aux médias ce jeudi à Berne, David Rey, président du Syndicat des enseignants romands (SER), s’est inquiété des violences verbales et physiques que subissent certains professeurs. En Suisse alémanique, deux tiers des enseignants sont concernés, selon une étude récente. Comment agir? Le responsable romand livre son analyse.