Au cœur du scandale financier – Comment Dieter Behring a escroqué la Suisse… et mon père Le père de la journaliste Sarah Fluck a perdu son héritage au profit du plus grand escroc financier suisse. Elle a enquêté sur la manière dont cela a pu se produire. Sarah Fluck , Vanessa Sadecky

Cupidité, culpabilité et surcharge de la justice suisse: Dieter Behring promettait des rendements élevés dans le commerce boursier mais n’exploitait qu’un habile système de vente pyramidale. Des centaines de personnes ont perdu des millions à cause de lui. DR

Dieter Behring – un nom qui s’est abattu sur ma vie comme une énorme averse sur une parfaite journée d’été. C’est l’été 2004, mon frère, ma sœur et moi sommes entassés à l’arrière de la jeep familiale et observons les allées de platanes de Provence dont nous croisons les ombres. Une fois de plus, nous nous sommes disputés pour savoir qui, pour les prochaines heures, serait forcé de s’asseoir au milieu, coincé entre les bagages et les piques de ses frangins et frangines. Mon père, Fluri Bärtsch, accélère.