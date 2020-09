Expérimentation animale – Comment doper les alternatives à la vivisection? Le National veut tripler les moyens pour la recherche. Les États hésitent. En toile de fond, l’initiative qui veut abolir ces pratiques. Florent Quiquerez

La vivisection revient sur le devant de la scène avec une initiative populaire qui veut l’abolir. Keystone

Dans un fonds pour la recherche et la formation qui pèse quelque 28 milliards pour les années de 2021 à 2024, un montant de 12 millions sur quatre ans pourrait sembler sans importance. Et pourtant, il s’agit d’une petite révolution. La semaine passée, le Conseil national a décidé à une écrasante majorité de tripler les crédits pour la recherche d’alternatives à la vivisection. Mardi, le Conseil des États a dit non, surtout pour des raisons de principes. Le projet jouera sa survie ce jeudi en séance de conciliation.