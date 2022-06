Sans majorité à l’issue des législatives – Comment Emmanuel Macron pourra-t-il gouverner? L’Assemblée nationale française n’est pas fatalement réduite à l’impuissance. À condition que le camp présidentiel parvienne à des accords avec les élus. Les différents scénarios. Alain Rebetez - Paris

Emmanuel Macron dimanche au Touquet. Jamais un président de la V e République n’a eu une aussi faible majorité relative à l’Assemblée nationale. Ludovic MARIN/AFP

«Assemblée ingouvernable», «En état de siège», «Condamnée à l’impuissance», les titres de la presse française témoignaient lundi du choc éprouvé au lendemain des élections législatives. Dans un pays biberonné au scrutin majoritaire à deux tours, conçu pour doper une majorité costaude et écraser ses oppositions, on n’a pas l’habitude d’un tel résultat: le parti du président arrive premier, mais il n’a qu’une majorité relative de 246 sièges (42%) et devra négocier pour gouverner.