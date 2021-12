Sports pour nous – Comment éviter les accidents de ski ou de snowboard?

La neige et le soleil sont déjà là en station. Les vacances tapent à la porte. Tout est réuni pour avoir des fourmis sous les spatules. Un joli cocktail qui pourrait faire oublier certains fondamentaux et conduire à la faute de carre.

«Chaque année en Suisse, on recense environ 35’000 accidents de ski et de snowboard. Mais seulement 10% d’entre eux résultent d’une collision. Nous sommes notre propre danger», dévoile Jean-Luc Alt, porte-parole de la Suva pour la Suisse romande.

«Les collisions sont effectivement assez rares, mais elles occasionnent des dégâts bien plus conséquents. Quand on chute tout seul, on se déchire des ligaments ou on se démet l’épaule. C’est grave, mais on s’en remet», précise Marc-Henri Duc, directeur de l’École suisse de ski de Villars.