État libanais en faillite – «Comment faire mon métier si je ne peux plus en vivre?» Empêtré dans une terrible crise économique, le Liban demande l’aide du FMI. Les discussions reprennent ce lundi alors que 80% de la population a sombré dans la pauvreté. Philippine de Clermont-Tonnerre

Heurts devant la Banque centrale du Liban, le 12 janvier 2022. Alors que la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur, les Libanais ont vu leurs revenus s’effondrer. KEYSTONE

Dans un Liban ruiné, plus rien ne fonctionne normalement. «Depuis le début de l’année scolaire, je n’ai enseigné que deux semaines», confie Jad, professeur de physique dans une école publique de la capitale. «Les derniers jours en venant en classe, je n’arrivais même plus à travailler. Comment faire mon métier si je ne peux plus en vivre?»