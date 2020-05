Handicap – Comment favoriser les liens affectifs de personnes déficientes L’association O Cœur de la Rencontre veut permettre aux personnes ayant une déficience intellectuelle de créer des liens. Le Covid-19 a renforcé son rôle. Laurence Bezaguet Grobet

Nathalie Hemecker, responsable de l’association O Cœur de la Rencontre. DR

Permettre aux personnes ayant une déficience intellectuelle de créer et de développer des liens affectifs: tel est l’objectif d’OCR, O Cœur de la Rencontre. Depuis un peu plus d’un an, des rencontres ont ainsi lieu hors des institutions qui accueillent cette population. L’arrivée du Covid-19 a favorisé des échanges à distance. Le point avec Nathalie Hemecker, responsable d’OCR.