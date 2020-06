Les malvoyants face au Covid-19 – Comment garder ses distances quand on ne voit pas? La crise sanitaire a été un bouleversement des habitudes pour les malvoyants, qui ont dû réapprendre à se déplacer dans l’espace public. Alain Detraz

Lucia Pisani a commencé à refaire ses courses elle-même. Mais il n’est pas évident de se conformer aux règles sanitaires lorsqu’on ne perçoit rien au-delà d’un mètre. Romain Michaud

Si l’arrivée du coronavirus et la crise qui s’est ensuivie ont été un bouleversement pour tous, certains en ont souffert davantage. Pour les personnes handicapées, l’instauration des mesures sanitaires a été un écueil qu’il a fallu apprendre à surmonter. C’est le cas notamment des malvoyants. Derrière ce terme, de multiples situations se cachent, allant de la cécité totale jusqu’à une relative autonomie. Avec une acuité visuelle de 5%, Lucia Pisani fait partie de ceux qui arrivent à se débrouiller en temps normal. Après une période angoissante, elle a tout juste repris le chemin des magasins.

Parcours du combattant

D’habitude, elle préfère fréquenter le supermarché de son quartier. Elle le connaît par cœur, ce qui facilite les choses quand la vision s’apparente à un brouillard où gravitent des silhouettes. Mais Lucia Pisani a accepté de se rendre au Centre Métropole, au cœur de Lausanne, qu’elle n’avait pas fréquenté depuis des mois. Pour cette membre du comité vaudois de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), l’exercice s’est révélé compliqué. Faire ses courses est devenu un parcours du combattant.

«Comme je ne vois qu’à un mètre, je risque de bousculer des gens», s’excuse Lucia Pisani. À l’entrée du magasin Migros, elle ne perçoit pas les bandes autocollantes censées permettre le respect des distances sociales. Elle n’est pas la seule. En cette période de déconfinement, rares sont ceux qui semblent s’en soucier. Reste à trouver un caddie. «Ah oui, je crois me souvenir qu’ils sont sur la droite», fait la dame en repliant sa canne blanche.

Si des employés sont parfois présents à l’entrée des grandes surfaces, il n’en est rien au moment de la visite de Lucia, qui ne parvient pas à trouver le liquide de désinfection pour les mains. «C’est un problème dans les magasins, dit-elle. Parfois il est d’un côté de l’entrée, parfois de l’autre.» Son handicap ne lui a pas non plus permis de voir le panneau lumineux dont la lumière verte indique que la capacité de 320 personnes admises n’est pas atteinte.

Privée de l’essentiel de sa capacité à voir par un choc psychologique, Lucia Pisani met ses autres sens à contribution. Le rayon de pain frais se distingue facilement des fruits et légumes. Ce qui ne l’empêche pas de se tromper de produits à l’occasion. Des courgettes pour des aubergines, ou des boîtes de haricots rouges au lieu de tomates concassées: chaque malvoyant a sa petite anecdote amusante. Accrochée à son caddie, Lucia Pisani file avec une rapidité étonnante en direction de la caisse. «Je dois me concentrer, c’est fatigant, mais ici le sol est clair et je vois les marques de distanciation.» La caissière prête aimablement main-forte à sa cliente.

Pour les non-voyants, l’arrivée de la pandémie a été une épreuve. «Je ne sortais pratiquement plus, témoigne Lucia Pisani. J’avais l’impression de vivre dans un autre pays.» La modification de certains cheminements pour des raisons sanitaires, mais aussi le port du masque – qui prive de l’odorat – lui ont fait perdre ses repères, avant qu’elle ne reprenne le dessus, petit à petit.

Bénévoles en diminution

En temps normal, les personnes souffrant de graves troubles de la vue bénéficient d’aides. Mais le Covid-19 et les mesures de distance sociale ont notamment empêché les accompagnants de remplir leur tâche. «L’un de nos membres s’est vu interdire l’accès à un supermarché lorsqu’il était avec son accompagnant», dit Pierre Calore, président de la section vaudoise de la FSA. Avec 6 personnes sur 10 en âge de toucher l’AVS, les handicapés de la vue ont dû s’organiser. «Les communes ont fourni une aide très efficace aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour leurs achats alimentaires, salue Pierre Calore. Mais, avec la reprise des écoles et du travail, les bénévoles se font plus rares.»