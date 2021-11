Conférence controversée – Comment Genève a transformé un dîner-débat en meeting pro-Zemmour Après une semaine entre déclarations, annonces de manifestations, tags et menaces de mort, la venue du polémiste français, que des indiscrétions prédisent à Palexpo mercredi, a bénéficié d’un formidable coup de pub. Que s’est-il passé? Christophe Passer

Éric Zemmour devrait annoncer le 5 décembre à Paris qu’il est candidat à l’élection présidentielle. ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images

Jusqu’à la semaine dernière, peu nombreux étaient les Genevois à savoir qu’Éric Zemmour, polémiste à la droite de la droite et peut-être candidat à l’élection présidentielle française en 2022, allait venir les 24 et 25 novembre dans la Cité de Calvin. Cela pour un dîner-débat en compagnie de l’avocat Marc Bonnant, collecter des promesses de dons de compatriotes installés en Suisse pour son éventuelle campagne, et signer son dernier ouvrage, «La France n’a pas dit son dernier mot».

Désormais, tout le monde est au courant. À Genève comme à Berne, à Paris comme à Londres (où Zemmour, qui y était présent cette semaine, a connu aussi des difficultés à trouver une salle), et son passage en Suisse est devenu une quasi-affaire d’État. Comment en est-on arrivé là?