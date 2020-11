Incidence du Covid-19 – Comment Genève en est arrivé au record d’Europe Le virus frappe plus fort que partout ailleurs sur le continent. Analyses d’experts. Marc Moulin

L’Hôpital reste sur la brèche et les tests positifs placent Genève dans la pire position du continent. Photo: Laurent Guiraud. TDG

Un hôpital poussé à ses ultimes limites. Des patients héliportés outre-Sarine. Un sombre horizon pour les établissements suisses où la task force nationale prévoit une surcharge des soins intensifs pour une période allant d’un mois à plus de cent jours. Un triage des patients qui paraît du coup incontournable: un sacrifice annoncé de ceux dont le pronostic est médiocre. Et ce record peu enviable: au prorata de sa population, Genève détient désormais la plus forte incidence d’Europe concernant les nouveaux cas de Covid sur quatorze jours. Tel est le bilan, provisoire, de la deuxième vague dans un pays qui se targuait d’avoir maîtrisé la première avec brio.