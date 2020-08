Coronavirus – Comment gérer les grossesses à risque sur le lieu de travail? Les femmes enceintes sont désormais considérées comme des personnes vulnérables. Ce qui renforce le devoir des employeurs de les protéger. Hélène Krähenbühl

D epuis le 5 août, l’O ffice fédéral de la santé publique (OFSP) a insc r it les femmes enceintes dans la liste des personnes à risques Getty Images

«De toute évidence, c’est à moi d’assurer ma sécurité et celle de mon bébé au travail», confiait une infirmière alémanique au «Tages-Anzeiger» la semaine dernière. Cette jeune femme enceinte faisait état du manque de réactivité et de soutien de la part de son employeur. Mais aussi de sa propre incapacité à respecter les gestes barrières dans sa profession, particulièrement exposée. Démunie, elle ne cachait pas son inquiétude et la solitude ressentie face à la situation.