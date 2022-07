Photos de presse – Comment illustrer la canicule sans la minimiser? Halte aux glaces, aux parasols et aux doigts de pieds en éventail! Face à la gravité des phénomènes liés au changement climatique, bon nombre de médias remettent en question leurs choix iconographiques. Décryptage. Catherine Cochard

Captures d’écran de différentes manières d’illustrer la canicule dans les médias. DR

On s’en rappelle: mi-juin, alors que le canton – et l’Europe – ployait sous une touffeur dangereuse pour les organismes, des photos d’enfants mangeurs de glace et d’adultes se dorant la pilule fleurissaient dans les médias, comme à chaque fois que les températures dépassent les 30 degrés. Et ceci, alors que les articles ainsi illustrés recommandaient d’éviter le soleil.