Révélations des «Facebook Files» – Comment Instagram peut pousser les ados à l’anorexie Des documents internes montrent que la plateforme offre des contenus toxiques aux adolescents. Nous l’avons testé sur des profils fictifs, avec des résultats effrayants. Roland Gamp Oliver Zihlmann Svenson Cornehls

Images de corps décharnés auxquelles le profil de «Chloé» a été exposé sur Instagram. Instagram/montage Tamedia

Nous l’avons appelée Chloé: une Suissesse de 16 ans, qui souffre d’anorexie et le dit ouvertement sur Instagram. Mais au lieu de recevoir de l’aide pour s’en sortir, notre adolescente s’est enfoncée dans un labyrinthe de profils glorifiant la maigreur. La règle ici est simple: plus les contenus sont extrêmes, plus ils reçoivent de likes.