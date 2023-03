Retour d’Habitat-Jardin à Lausanne – Comment inviter la nature dans son jardin Alors que le salon dédié à la construction, à l’habitat et aux aménagements extérieurs revient à Beaulieu, des paysagistes partagent quelques tuyaux. Sylvain Muller

Les prairies fleuries remplacent avantageusement les gazons dans les espaces les moins utilisés des jardins. Getty Images/iStockphoto

Fini les gazons uniformes, les massifs où poussent exclusivement des tulipes et les haies de thuyas opaques. Alors que le Salon Habitat-Jardin fera son grand retour de jeudi à dimanche, à Lausanne, quatre ans après la dernière édition, des professionnels du domaine expliquent ce qui a changé dans la vision du jardin et ce que chaque propriétaire peut entreprendre lui-même. Deux grands axes se dessinent: plus de biodiversité et une adaptation aux changements climatiques.