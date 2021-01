Campagne éclair – Comment Israël est devenu champion de la vaccination Trois quarts des plus de 60 ans et des personnes à risque ont déjà reçu une injection. Benyamin Netanyahou compte sur une nette baisse des infections avant les législatives de mars. Andrés Allemand Smaller

Le premier ministre Benyamin Netanyahou montre fièrement un nouvel arrivage du vaccin de Pfizer/BioNTech à l’aéroport Ben Gourion, près duquel sont stockés les millions de doses. keystone-sda.ch

Quelle cadence impressionnante! En trois semaines de vaccination contre le Covid-19, Israël a injecté une première dose à 20% de ses 9 millions d’habitants. Surtout, 73% des 60 ans et plus ainsi que des personnes à risque ont eu droit à la piqûre. Le deuxième «shot» de Pfizer/BioNTech est administré dès cette semaine. Puis en février, les quadras et les quinquas seront invités à passer sous l’aiguille. Le mois suivant, ce seront les 16 ans et plus. D’ici au 20 mars, quelque 5,2 millions de personnes devront être vaccinées, c’est-à-dire la plupart des adultes. Voilà qui tombe bien pour le premier ministre Benyamin Netanyahou, juste avant les élections législatives du 23 mars! Quel est donc le secret de cette campagne éclair?