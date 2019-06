Comment je suis devenu une grenouille du Cirque du Soleil

Coâ?! Ce type étrange qui me dévisage, les yeux écarquillés dans le miroir, c’est bien moi? Ce camaïeu de vert sur le front, ces tons jaunes autour du nez et sur les joues, cette bouche surlignée d’un trait de bleu royal… comme un air de batracien. Ça y est: à l’issue d’une savante séance de maquillage, me voilà transformé en grenouille, l’un des personnages emblématiques de «Totem», le spectacle du Cirque du Soleil actuellement à l’affiche à Genève. Celui-là même qui bondit sur les visuels annonçant ce show inspiré par l’évolution de l’espèce humaine.

«Mouais, ça me paraît pas mal.» Dans une des tentes du grand chapiteau blanc installé sur la plaine de Plainpalais, Caoliang Wang parachève d’un dernier coup de pinceau le travail entamé un peu plus d’une heure auparavant. D’ordinaire, c’est lui qui se métamorphose en l’une des six grenouilles de «Totem». «Je fais partie de la troupe depuis la création du spectacle, en 2010», explique cet artiste de 29 ans d’origine chinoise. «Normalement, on se prépare seul, en suivant un protocole très précis comportant une vingtaine d’étapes. Je l’ai fait des milliers de fois. Mais là, c’est la première fois que je maquille quelqu’un d’autre.»

D’abord un peu de fard blanc sur les paupières, vite rehaussé par un trait de jaune moutarde, avant des cercles concentriques blanc cassé, jaune vif, bleu électrique. La base du grimage se déroule en deux temps trois mouvements. D’un geste assuré, Caoliang Wang fait courir ses pinceaux sur mon visage. Ça chatouille un peu et je sens un éternuement monter. «Reste bien détendu, relax your face», me répète mon interlocuteur en appliquant sa préparation. «Les produits qu’on utilise n’attaquent pas la peau. T’inquiète! Je m’en sers tous les jours.»

Pour bien faire, j’aurais dû me raser. Avec dextérité, mon homme-grenouille tartine sur ma barbe naissante une bonne couche de fond de teint. À ce stade, je ressemble à un improbable mix entre le mime Marceau et le Joker, l’ennemi juré de Batman. Il y a encore du boulot. Qui passe notamment par une petite éponge à se tamponner sur le portrait, histoire de bien appliquer les couleurs. «Le plus compliqué, c’est le surlignage en noir qui fait ressortir la bouche et les yeux», commente Caoliang Wang avant de m’envoyer chez la costumière pour la touche finale.

Avec un pistolet à peinture, et à travers un masque de plastique percé de trous, on me spraye de la peinture verte en plein minois, afin de figurer de fins picots sur le visage. «Retiens bien ta respiration! Voilà, c’est terminé.» Ou presque. Car les masques utilisés sont adaptés au visage de chaque artiste. Le mien se révèle un peu trop petit. Quelques retouches plus tard, l’illusion apparaît quasi parfaite.

C’est déjà fini? Pas tout à fait. Au moment du démaquillage – un peu d’huile associée à du savon liquide et il n’y paraît plus – je croise un artiste qui débute son maquillage de grenouille. Regard circonspect, poignée de main, sourire en coin. Dans sa tête et dans la mienne, j’entends tourner en boucle ce bon vieux refrain de Pierre Vassiliu: «Qu’est-ce qu’il fait, qu’est-ce qu’il a, qui c’est celui-là»…

