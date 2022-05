Le happy end est plus massif que prévu. Pour le Conseil fédéral d’abord, qui n’avait plus fait exploser le box-office en sa faveur depuis un certain temps lors de votations fédérales. Pour les relations avec l’Union européenne aussi, afin que la Suisse reste quelque part au générique des relations avec Bruxelles. Pour beaucoup de potentiels receveurs d’organes, enfin – puisque notre pays a du retard en la matière –, avec un débat sociétal de haute tenue sur ce sujet difficile. Il faudra bien évidemment veiller à ce que l’application du consentement présumé se fasse avec toute l’éthique et les garde-fous prévus.

Pop-corn gagnant aussi pour la création cinématographique et télévisuelle indigène. On attendait un résultat très serré pour savoir si les diffuseurs étrangers, souvent exempts d’impôts ici alors qu’ils y réalisent de belles affaires, devaient également modestement financer les productions d’ici. Le oui est clair et massif. Un oui qui fait du bien à la SSR et au service public avant la saison 3 et le futur vote sur le plafonnement de la redevance à 200 francs.

«Une sorte de Röstigraben à l’envers.»

Mais ce résultat est aussi un message aux acteurs, réalisateurs ou producteurs qui valent mieux que le mauvais pitch de Céline Amaudruz: «taxer le succès pour sponsoriser l’échec». Ceux qui vont aux festivals de Soleure, Locarno, Nyon, Genève, Neuchâtel ou aux Diablerets savent la qualité de la fiction et du documentaire suisses. Le oui massif romand a aussi fait pencher la balance, une sorte de Röstigraben à l’envers qui laisse, une fois n’est pas forcément coutume, quelques Neinsager de Suisse centrale sur le carreau.

Dans cette appétence réaffirmée pour le local et la proximité, que tournerait le Rollois Jean-Luc Godard de l’aventure entrepreneuriale de Marc Bürki et Paolo Buzzi? De cet amicalement vôtre à la vaudoise, qui raconterait comment cette pionnière suisse de la banque en ligne va transfigurer la petite ville où elle a son siège? Avec sa tour Swissquote de 60 mètres trônant dans huit hectares de verdure, Gland sera un peu à la fois un petit Manhattan et un Central Park en miniature. La multinationale prévoit d’y tripler ses effectifs pour passer de 700 employés à 1700 tout en doublant son chiffre d’affaires. Mais le oui au plan de quartier de dimanche verra probablement une opposition lors de la mise à l’enquête. De quoi se faire tout un film.

