Drame des Rochers-de-Naye – Comment joindre la Rega quand on est pris de panique Mieux vaut ne pas passer par Google, au risque de cliquer sur le numéro d’une base aérienne non déviée sur la centrale d’alarme. Stéphanie Arboit

Pour contacter la Rega, il faut composer directement le 1414 depuis la Suisse. ODILE-MEYLAN-A

Un jeune de la Riviera, bientôt 20 ans, est décédé dimanche dernier, pris dans une avalanche aux Rochers-de-Naye. L’un de ses meilleurs amis a témoigné dans nos pages , en particulier de sa difficulté à joindre les secours: «J’étais le seul avec du réseau, mais ni la Rega ni Air-Glaciers ne répondaient. J’ai joint mon père, qui a averti la police. La Rega m’a rappelé: une dame suisse alémanique pour qui j’étais à peine compréhensible en plus de la mauvaise connexion…»

Pourquoi personne ne lui a répondu? Pour trouver le numéro de la Rega, ce jeune est passé par le moteur de recherche (Google) et a appelé un des numéros qui lui était proposé. Mais il s’agissait en fait de la base de Zweisimmen. Or ce numéro n’est pas dévié sur la centrale d’alarme.

Rega

En pareil cas, il convient de composer directement le 1414 depuis la Suisse (+41 33 333 33 33 depuis l’étranger). «Les organisations de sauvetage suisses sont en outre bien connectées les unes avec les autres, souligne par mail Émilie Pralong, porte-parole de la Rega pour la Suisse romande. Quel que soit le numéro d’urgence que vous composez (police, pompiers, etc.), vous recevrez partout une aide professionnelle et, si nécessaire, vous serez redirigés au service compétent en quelques secondes.»

Une autre solution que de préenregistrer dans son téléphone les numéros d’urgence: télécharger l’application de la Rega, qui vous géolocalisera dès que vous activerez l’alarme. Grâce à cet outil, il est possible d’envoyer sa position à trois de ses proches. Le message qu’ils recevront indiquera même votre niveau de batterie restant!

Quant au niveau de français de la personne qui a répondu dimanche, la Rega se borne à répondre que, malgré le fait que la centrale se trouve à Zurich, leurs «chef(fes) d’intervention répondent et coordonnent les 17’000 missions annuelles dans toutes les langues nationales».

Engagement des chiens d’avalanche

Après l’avalanche des Rochers-de-Naye, un premier hélicoptère a emmené le seul blessé à l’hôpital, alors que le chien n’est arrivé que dans un second temps pour chercher la seule victime complètement enfouie. «Il y a toujours deux hélicoptères pour une avalanche, explique Christian Reber, président du Secours alpin romand, fondation d’utilité publique notamment en charge des chiens de recherche. Un premier hélicoptère, médicalisé, part immédiatement. Plus vite un médecin formé arrive sur les lieux et mieux l’on peut sauver des vies. Les blessés peuvent rapidement se retrouver en hypothermie, et il faut voir s’ils n’ont pas des lésions internes après la compression de la neige.»

Ainsi, dimanche, le blessé a été héliporté à l’hôpital par cette première machine. Puis le deuxième hélicoptère a amené le chien. «Tout le monde est alerté en même temps. Nos conducteurs de chiens, qui ne sont pas sur une base contrairement à l’équipe de l’hélicoptère médicalisé, doivent être prêts en dix minutes maximum à être embarqués par la deuxième machine.»