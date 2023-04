Pays baltes – Comment Kaja Kallas est devenue la «nouvelle dame de fer de l’Europe» Reconduite à la tête de l’Estonie, elle symbolise l’irruption de l’Europe orientale sur le devant de la scène européenne à la faveur de la guerre en Ukraine. Portrait. Théophile Simon

La nouvelle coalition de la première ministre estonienne Kaja Kallas met l’accent sur la défense du pays. KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

La défense contre la Russie érigée en priorité nationale. La nouvelle coalition gouvernementale estonienne, signée ce lundi à la suite de plusieurs semaines de négociation, promet de faire entendre sa voix en Europe. À sa tête, Kaja Kallas, première ministre depuis janvier 2021 et dont le parti de centre droit est arrivé en tête aux élections législatives cinq semaines plus tôt. À 45 ans, elle inaugure un second mandat à la tête de l’Estonie.