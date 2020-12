Transports lausannois – Comment la circulation sera organisée pour le tram La convention entre les commerçants lausannois et les TL est signée. L’axe entre Saint-François et les Terreaux fermera bel et bien. Nouveauté: le tourné à gauche au sud du pont Chauderon est supprimé. Cindy Mendicino DÉVELOPPEMENT SUIT

Les voitures ne pourront plus tourner à gauche depuis le Pont Chauderon. Florian Cella

Pour faire passer le tram et les bus à haut niveau de service sur les routes de Lausanne, quels aménagements faut-il faire? C’est une convention, passée entre les commerçants et les TL, qui règle cela. Depuis des années. Sauf que le tram a connu un parcours qui a conduit à une profonde modification du projet. À savoir la non-construction d’une route entre la Vigie et l’avenue Jules-Gonin.

Nuria Gorrite et Florence Germond et, derrière elles, les représentants des commerces lausannois notamment. ARC Jean-Bernard Sieber

Il a donc fallu modifier ladite convention. La nouvelle version vient d’être signée, à l’issue d’intenses négociations, et constitue une étape capitale dans la construction du tram.