Vie des partis vaudois – Comment la crise sanitaire bouscule le PLR Cadres, membres et dirigeants du parti traversent des conflits liés à l’aide que l’État devrait ou non apporter. Au cœur de l’idéologie libérale-radicale. Cindy Mendicino

Pascal Broulis et Philippe Leuba en mai 2019. Ils sont aujourd’hui critiqués par leur base. Jean-Bernard Sieber

Plus ou moins d’État? Au PLR, la réponse est souvent «moins». Sauf que, depuis le début de la pandémie, et encore plus fortement depuis quelques semaines, des libéraux-radicaux vaudois, encartés ou proches du parti, réclament haut et fort des aides financières étatiques.

On a ainsi entendu le Centre Patronal, GastroVaud, la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) attaquer le manque de réactivité des ministres en place, notamment Philippe Leuba et Pascal Broulis. À leur tête ou chez les cadres, des PLR notoires, députés, présidents de section. Même le mouvement de contestation des bistrotiers «Qui va payer l’addition» a été créé par un membre du PLR Lausanne.