Caisses maladie – Comment la gauche a grappillé 2 milliards pour les primes Le contre-projet indirect à l’initiative socialiste sur l’allègement des primes passe un cap. Le Conseil national s’est laissé convaincre. Lise Bailat

Selon les tribuns socialistes, la coprésidente Mattea Meyer, le conseiller national Pierre-Yves Maillard (PS/VD) ou encore le coprésident Cédric Wermuth, le contre-projet indirect voté par le National est un très bon compromis. KEYSTONE/Anthony Anex

Lecteurs vaudois et genevois, autant vous le dire tout de suite, ce projet ne concerne pas votre porte-monnaie. Vos cantons sont en effet déjà parmi les plus généreux en matière de subsides pour les primes d’assurance-maladie. Mais continuez votre lecture tout de même, vous y apprendrez pourquoi Céline Amaudruz a parlé de Ruth Dreifuss et pourquoi Pierre-Yves Maillard a retrouvé pour un instant son costume de conseiller d’État à Berne.