Les voyageurs sont influencés par différents enjeux actuels. Analyse d’un expert, après l’annonce de Swiss, qui supprime 676 vols supplémentaires en été et en automne.

Les vacances d’été ont déjà débuté ou sont sur le point de commencer. Un sentiment de liberté accompagne la population, qui souhaite partir profiter du soleil et se reposer, sans aucune préoccupation liée à la pandémie.

La compagnie aérienne annonçait déjà début juin une première vague d’annulation pour ses vols de juillet et août. Et le même motif est à chaque fois avancé: manque de personnel. Toutes ces péripéties se répercutent sur les vacanciers et leur organisation.