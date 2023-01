Abo La PS5 va débarquer – Comment la PlayStation 5 pourrait relancer le jeu vidéo Retombé après la pandémie, le marché attend la fin de pénurie des consoles PS5 pour rebondir en 2023. Décryptage.

Le jeu Assassin’s Creed Mirage d’Ubisoft. UBISOFT

Chloé Woitier @ Le Figaro

Des jeux de football «FIFA 23» qui s’écoulent comme des petits pains grâce aux performances de l’équipe de France durant la Coupe du monde; d’excellentes ventes pour les derniers opus de «Pokémon», «God of War» et «Call of Duty»… La fin d’année a rimé avec succès au pied du sapin pour les blockbusters du jeu vidéo. Ce bon Noël masque une année en demi-teinte pour l’industrie du gaming. Selon le cabinet Newzoo, les ventes de l’écosystème console devraient reculer de 4,2% en 2022, à 51,8 milliards de dollars. Le marché américain serait, lui, en recul de 6% selon NPD. Comme bien d’autres industries ayant surperformé durant la crise du Covid, le jeu vidéo est redescendu sur terre.