Coronavirus – Comment la Suisse prévoit de vacciner les enfants Swissmedic a certes autorisé la piqûre Pfizer pour les 5-12 ans vendredi, mais la Commission fédérale pour les vaccinations doit encore se prononcer. Florent Quiquerez

Israël a été un des premiers pays à autoriser la vaccination des enfants. En Suisse, ce pourrait être le cas dans quelques semaines. AFP

Alors que la pandémie flambe, notamment dans les écoles, l’arrivée du vaccin pour les enfants est attendue de pied ferme. «Nous espérons que nous pourrons bientôt démarrer, déclare le bâlois Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé. Les cantons sont prêts. Nous avons commandé suffisamment de doses et on va voir si on peut encore accélérer un peu les livraisons.»