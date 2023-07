Téléphonie mobile – Comment la Suisse se prépare à la 6G Cette innovation est prévue pour 2030. Comment les choses s’annoncent-elles dans notre pays où la 5G fait déjà débat? Caroline Zuercher

Cette image montre une station radio 6G d’Ericsson. Elle a été prise en février à Barcelone, lors du Mobile World Congress (MWC), le plus grand rassemblement annuel de l’industrie des télécommunications. AFP

En plein interminable débat sur l’installation de la 5G, les regards se tournent déjà vers la 6G, prévue pour l’horizon 2030. Le 11 juillet, le gouvernement français a annoncé le lancement d’une plateforme réunissant les chercheurs et les industriels «pour dialoguer, construire une stratégie adaptée aux défis des futures technologies de réseau, et définir les objectifs du futur standard de la 6G». Qu’en est-il en Suisse? Réponse en quatre points.