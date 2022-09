«Le projet du siècle» – Comment la Suisse veut se protéger des déchets nucléaires Les substances radioactives seront enfouies dans le canton de Zurich. Où se trouvent-elles aujourd’hui et pourquoi faut-il un nouveau site? Décryptage. Gabriel Sassoon - Zurich

Des forages exploratoires ont lieu sur le site de Rheinau (ZH) afin de déterminer le lieu d’implantation d’un dépôt en profondeur pour les déchets radioactifs. Ici en novembre 2021. KEYSTONE/Christian Beutler

Ce lundi matin, la Nagra (Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs) annoncera quelle région du pays est, selon elle, la plus sûre pour accueillir dans ses entrailles, et pour des centaines de milliers d’années, les déchets nucléaires suisses. Le fruit de recherches lancées il y a quatorze ans et une étape cruciale dans ce que l’organisation qualifie de «projet du siècle».