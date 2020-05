Reprise des vols progressive – Comment l’aéroport se prépare à reprendre vie Le 15 juin, une partie des vols seront à nouveau assurés au départ de Genève. Avec des restrictions sanitaires à la clé. Chloé Dethurens

Seuls 400 passagers par jour transitent actuellement à Cointrin. La reprise sera progressive. Laurent Guiraud

Dans deux semaines, les avions seront plus nombreux à fouler la piste de Cointrin. Une reprise progressive des vols est effectivement prévue dès le 15 juin, notamment chez Swiss et easyJet, les deux plus importantes compagnies basées à Genève. Une série de mesures sanitaires accompagneront ce timide redémarrage, dans les appareils mais aussi dans les couloirs de l’aéroport.