Nouveau scandale Yannick Buttet – Comment l’alcool peut briser une carrière L’affaire du politicien Yannick Buttet repose la question des dépendances. Attouchements, violences ou bagarres: trop boire conduit certaines personnes à perdre le contrôle. Des addictologues nous expliquent pourquoi. Gabriel Sassoon

En 2018, Yannick Buttet avait assuré le Conseil communal de Collombey-Muraz que l’on n’entendrait plus parler de son problème d'alcool. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Yannick Buttet avait juré qu’on ne l’y reprendrait pas. Les promesses du président de Collombey-Muraz (VS) se sont fracassées cette semaine sur de nouvelles accusations d’attouchements et de propos sexistes proférés sous l’effet de l’alcool. L’affaire repose la question des hommes de pouvoir, de leurs addictions et de leur chemin vers la guérison. L’alcool peut-il expliquer à lui seul la répétition de comportements problématiques ou illégaux? Comment se fait-il qu’on ne puisse pas se maîtriser alors que sa carrière en dépend? Réponses de spécialistes.