Histoire de la musique – Comment l’ambient de Brian Eno a contaminé le cinéma et les séries Ouvrage aussi érudit qu’agréable à lire, «Ambient Music: avant-gardes, new age, chill-out & cinéma» retrace la longue histoire d’une musique de niche devenue populaire sans que personne ou presque ne s’en rende compte. Signé Jean-Yves Leloup. Fabrice Gottraux - Texte , Chloé Châtelain - Illustration

Partition graphique pour la «Tribune de Genève» d’après la composition «An Ending (Ascent)» de Brian Eno, Daniel Lanois et Roger Eno, 1983. CHLOE CHATELAIN/HEAD/Pour la suivre sur Instagram: chloechatelain.ch

Vibration, écho, pulsation. On croirait entendre une sirène plongée sous la terre, un sonar sous-marin mangé de parasites. Série phare de ces dernières années, «Chernobyl» impose dès l’entame de son générique un climat d’apocalypse radioactive. Signé Hildur Gudnadottir, nouvelle référence de la musique de film. Un génie des sons, venue du violoncelle pour imposer son style à la fois spectrale et onirique dans le monde du cinéma. Compositrice islandaise au faîte des dernières tendances, Hildur Gudnadottir, toutefois, s’inscrit dans la longue et sinueuse histoire de l’ambient, terme lancé par Brian Eno il y a quarante ans, qui lui-même s’inspire de Debussy, Satie, Glass et on en passe.

Alors, les cordes profondes de «Joker», toujours Hildur Gudnadottir. Comme les langueurs d’«Arrival», par feu Johann Johannssen, et les chœurs bourdonnant d’Hans Zimmer pour «Dune». Pléthore de séries bien sûr, «Dark», «Squid Game», «Mindhunter», «The Crown»… La liste n’en finit plus des fictions cinématographiques qui, au XXIe siècle, se nourrissent de l’ambient. Ce qui constituait une musique de niche hier façonne désormais l’imaginaire collectif de notre époque.

Partition graphique pour la «Tribune de Genève» d’après «Like I Was A Spectator» de Brian Eno, Roger Eno et Daniel Lanois, 1989. CHLOE CHATELAIN/HEAD

Ce qui caractérise le style? L’usage des machines – échantillons, boucles – avec un goût marqué pour les sons de l’environnement, industriel, naturel. Mais cela n’explique pas tout. En effet, le genre se joue aussi bien sur un piano qu’avec la voix.

L’ambient ne serait point tant une affaire de technique que d’état d’esprit. Ainsi que le raconte Jean-Yves Leloup dans un ouvrage aussi érudit que brillamment rédigé, paru cet automne aux Éditions Le mot et le reste: «Ambient music: avant-gardes, new age, chill-out & cinéma».

Partition graphique d’après «Decline And Fall» de Brian Eno, 2018. CHLOE CHATELAIN/HEAD

Y décèle-t-on «une manière de saisir le monde, de l’interpréter, de l’interroger»? Plus intrigant, il y aurait là l’expression d’une «volonté de pause, d’évasion, de sérénité, voire de réclusion face aux bouleversements du monde». La réclusion, voilà autre chose. Cette musique se ferait donc l’écho de nos obsessions individualistes. C’est un début d’explication.

En fait de contamination, l’entier du paysage de la pop culture a désormais adopté les couleurs édictées jadis par Brian Eno, ses manières éthérées, ou planantes, ses rythmes lents, ou son absence de rythme, ses sonorités parfois douces – musique thérapeutique pour certains – ou violentes – idéal pour coller à la dramaturgie du cinéma. Un livre entier pour l’expliquer n’est pas de trop. Et l’on se régale de l’historique, avant de picorer dans les nombreuses fiches développées par l’auteur pour présenter tel album ou bande originale incontournables.

«L’ambient provoque une perception diluée du temps.» Jean-Yves Leloup, auteur de «Ambient Music: avant-gardes, new age, chill-out & cinéma»

«L’ambient, poursuit Jean-Yves Leloup, se caractérise par une structure non téléologique, c’est-à-dire sans finalité, provoquant une perception diluée du temps.» Peu de notes mais des nappes, pas de leitmotiv mais des boucles progressant lentement vers une catharsis inatteignable. C’est le bourdon, le drone en anglais. Ce sont des ambiances volontiers sombres, héritières du sous-genre «dark ambient». Le cinéma policier, la science-fiction, le fantastique s’en repaissent abondamment.

Cette mode-là est nouvelle, indique Jean-Yves Leloup. Pourtant, l’idée reste ancienne. Ainsi, Tangerine Dream, Vangelis, John Carpenter mettaient-ils déjà de l’ambient dans les films des années 1970. Ainsi, Edouard Artemiev pour «Stalker» d’Andreï Tarkovski, Giorgio Moroder pour «La féline» de Paul Schrader, Popol Vuh pour «Aguirre, la colère de Dieu» de Werner Herzog.

Travailler, se relaxer, dormir

On rejoint ici le sound designing, qui réclame une musique s’intégrant dans le feuilletage de plus en plus complexe des bandes-son, aiguisant la perception du spectateur tout en le relaxant. Il faudrait connaître l’effet des fréquences sur le cerveau. Les études manquent encore.

L’ambient, tout le monde en entend, en écoute, sans nécessairement le savoir. Le «cloud rap» de PNL s’en inspire, comme la musique en ligne «lo-fi», phénomène essentiellement adolescent. Cette musique est partout, dans la pop, chez les thérapeutes (avec le new age, sous-genre plus souvent racoleur). Rien de tel pour travailler, se relaxer, dormir. Pourtant, ultime paradoxe, l’ambient n’a pas de star, que des utilisateurs et des fonctionnalités.

Alors, on garde en tête comme une bible l’œuvre de Brian Eno, 73 ans, et sa trentaine d’enregistrements en solo (autant, voire plus en collaboration), dont l’album fondateur «Ambient 1. Music for Airports», paru en 1978, reste l’objet le plus fameux.

