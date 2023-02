Changement climatique – Comment Lausanne prévoit de se chauffer sans polluer La Municipalité présente, ce mercredi, sa stratégie pour couvrir 75% des besoins de chaleur lausannois avec une énergie 100% renouvelable d’ici 2050. Catherine Cochard DÉVELOPPEMENT SUIT

Le chauffage à distance lausannois est alimenté en majorité par les déchets incinérés à l’usine Tridel.

Pour lutter contre les changements climatiques, la Ville de Lausanne s’est fixée comme objectif de parvenir à zéro émission directe au plus tard d’ici 2050 (et déjà dès 2030 pour ce qui concerne la mobilité). Part importante de la stratégie du Plan climat de la Municipalité: rendre son chauffage à distance 100% renouvelable d’ici 2035 et couvrir 75% des besoins en chaleur de la ville d’ici 2050.