Récentes études gynécologiques – Comment le Covid a marqué la santé des femmes Cycle menstruel, maternité, vaccination: nouvelles études et statistiques récentes permettent de mieux comprendre comment la pandémie a laissé sa marque. Fanny Giroud

Getty Images

Des règles perturbées

Les recherches sur le lien entre le Covid et le cycle menstruel ont été plutôt incohérentes jusqu’à récemment. Les données disponibles commencent toutefois à être suffisamment solides pour tirer de premières conclusions. Et éclairent ce que de nombreuses femmes ont parfois constaté: le Covid peut perturber le cycle menstruel. «Il a été démontré que le virus induit deux à trois fois plus de changement des règles par rapport à leur durée ou au spotting que chez les femmes non infectées», résume le Pr David Baud, chef du Service d’obstétrique au CHUV.



«On sait depuis longtemps que le système immunitaire et le système reproductif interagissent l’un avec l’autre, note la Dre Alison Edelman, professeure d’obstétrique et de gynécologie à l’Oregon Health & Science University, qui publiera prochainement un article sur la question. On sait qu’une perturbation temporaire du cycle menstruel est observée lors d’une infection aiguë par le Covid.»