Une équipe dans le doute – Comment le Lausanne HC peut-il briser sa dynamique négative? Double confrontation décisive contre Langnau ce week-end pour les Lions. Ils se doivent d’être performants malgré la pression et le manque de confiance. Ruben Steiger

La mine basse après un revers. Une situation que le LHC a trop souvent connue cette saison. KEYSTONE

C’était il y a une semaine. Avant la réception de Kloten, la période se voulait cruciale et périlleuse pour le Lausanne HC. Deux revers dans le temps réglementaire plus tard, la situation est devenue plus critique. La double confrontation du week-end contre Langnau apparaît indéniablement comme le moment décisif de l’exercice.