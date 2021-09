Le nouveau CEO nommé – Comment le LHC est arrivé à la solution Chris Wolf Le Lausannois, au club depuis 2004, succède à Alexandre Aellig à la tête du Lausanne HC Group. Le choix s’explique de plusieurs manières. Jérôme Reynard

Chris Wolf, nouveau CEO du Lausanne HC Group. PATRICK MARTIN

Moins de quarante-huit heures après avoir annoncé la démission d’Alexandre Aellig, le Lausanne HC Group a officiellement présenté jeudi, par voie de communiqué, son nouveau CEO. Il se nomme Chris Wolf, et c’est tout sauf un inconnu dans l’environnement du club vaudois.

Directeur commercial et marketing avant la restructuration de novembre 2020, puis plus que responsable du département commercial après celle-ci, il collabore pour l’organisation lausannoise depuis 2004. Et il reprend donc du galon, lui qui sera désormais à la tête du groupe, du moins surtout de ce qui ne traite pas des activités liées au sport, à la charge de Petr Svoboda.