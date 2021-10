Neuf ans sans victoire à Berne – Comment le LS peut-il prendre la forteresse des Young Boys? Avec le champion national qui se dresse devant lui ce samedi en championnat de Super League, Lausanne s’attaque à ce qui se fait de mieux en Suisse. Nicolas Jacquier

Le 7 février 2021, Lausanne s’était incliné 4-2 au Wankdorf contre YB. KEYSTONE

Le dernier Lausanne-Young Boys n’avait pas vraiment souri aux Vaudois, fessés 6-1 le 22 septembre passé. L’avant-dernière confrontation ne leur avait pas davantage convenu (défaite 4-2 en février 2021), l’antépénultième, coïncidant avec l’inauguration de la Tuilière en novembre 2020, non plus (0-3), etc. Quand le challenger Lausanne affronte YB, qu’il n’a jamais battu depuis son retour dans l’élite helvétique, inutile de chercher du suspense, il n’y en a pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut vraiment pas.

Depuis le 9 avril 2012

Et pas question d’aller chercher une trace de réconfort dans la capitale: le club vaudois n’a plus gagné à Berne depuis le printemps 2012. Ce 9 avril, un lundi de Pâques, les visiteurs, entraînés alors par Martin Rueda, s’étaient imposés 3-1 au Wankdorf devant 16’500 spectateurs grâce à des réussites signées Mats Moussilou, Jocelyn Roux et Janick Kamber.