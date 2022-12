Les héros du Mondial – Comment le Maroc a vécu son épopée historique La sélection marocaine a atteint les demi-finales de la Coupe du monde de football, une première pour un pays africain. Immersion dans une joie légendaire. Namya Bourban

Les Marocains ont débordé de joie à plusieurs reprises lors de ce mondial, comme ici à Rabat, juste après la victoire face au Portugal. AFP/FADEL SENNA

Tanger, aux 1 227 000 habitants, est exceptionnellement déserte et silencieuse. Puis des cris de joie s’élèvent. La masse est certes cachée mais elle est là, concentrée sur la partie de foot qui se joue entre la Belgique, demi-finaliste en 2018, et le Maroc, qui n’est parfois pas qualifié à la Coupe du monde. Face à l’excitation de ses filles et petites-filles, Habiba est consternée. «Les femmes aussi s’intéressent au foot?» La victoire marocaine est actée (2-0) le coup de sifflet final retentit, comme la célébration. Les klaxons résonnent par milliers.