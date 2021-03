Élections communales – Comment le PLR de Renens compte peser Dans la course à la Municipalité, le strapontin libéral-radical n’est pas ouvertement menacé par une gauche divisée. Le parti ose rêver à deux sièges. Chloé Banerjee-Din

Candidats au deuxième tour, Jean-Marc Dupuis et Elodie Golaz Grilli sont arrivés respectivement 9 e et 8 e au premier tour, mais à une courte tête des deux sortants POP. PLR Renens

Au premier tour des communales à Renens, le PLR s’est retrouvé au pied du podium, avec deux candidats classés 8e et 9e. Mais pas de quoi déchanter. Ils étaient loin derrière l’écurie rose-verte, mais dans un mouchoir de poche avec les deux municipaux sortants du POP. En présentant Elodie Golaz Grilli et Jean-Marc Dupuis au deuxième tour, les libéraux-radicaux osent rêver à un deuxième siège.

Certes, ils se contentent pour l’instant d’un strapontin à l’Exécutif, et celui-ci n’est pas brigué par son titulaire, Olivier Golaz. Mais il n’est menacé ni par l’alliance PS-Verts ni par le POP, qui s’entendent sur ce point malgré leurs divisions. Et avec 18 sièges au Conseil communal, trois de moins qu’actuellement, le PLR reste le deuxième parti de la Ville, ex aequo désormais avec la gauche de la gauche.

«Nous avons fait plusieurs propositions pendant cette législature qui ont convaincu le reste du Conseil communal, notamment sur le maintien du point d’impôt. C’est notre force.» Elodie Golaz Grilli, candidate PLR au deuxième tour

Mais que pèse vraiment le parti? «Nous avons fait plusieurs propositions pendant cette législature qui ont convaincu le Conseil communal, notamment sur le maintien du point d’impôt. C’est notre force», défend Elodie Golaz Grilli, présidente de la section renanaise et fille d’Olivier Golaz, auquel elle pourrait succéder.

Défendre les commerces locaux

Forcé au consensus et notoirement distant de l’UDC, le PLR se différencie-t-il encore de la gauche à l’Exécutif? «Ces cinq dernières années, la promotion économique de la Ville s’est focalisée sur les start-up. Le commerce local a été oublié», tacle la candidate. Ce thème fait partie des chevaux de bataille du parti. «Le tram va transformer le centre-ville, mais il faut agir sans attendre pour le rendre attractif, en végétalisant les rues par exemple.»

Éducatrice de l’enfance, Elodie Golaz Grilli se positionne aussi sur le terrain des places d’accueil en garderie, sujet social s’il en est, mais avec une sensibilité de droite. «Nous pourrions répondre à tous les besoins en développant les partenariats public-privé et en subventionnant non pas ces structures directement, mais les parents qui y placent leurs enfants.»