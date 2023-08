Prévention des incendies – Comment le Portugal est devenu un modèle en Europe Après les incendies meurtriers de 2017, le pays a revu en profondeur sa stratégie de lutte, qui fait désormais école. Mais le danger reste permanent. Vincent Barros - Lisbonne

Le Portugal fait face à des incendies cet été, mais grâce aux mesures prises par les autorités, leur nombre a baissé de moitié depuis 2018. Ici un aéronef luttant contre un feu à Odeceixe, le 8 août 2023. AFP

Sous leurs pieds, le paradis. Depuis l’un des belvédères de la Serra da Arrábida, un parc naturel de 10’800 hectares situé à une petite heure de route au sud de Lisbonne, Augusto, Alda et José contemplent un paysage hautement cinématographique: des plages et des criques de sable blanc, bordées par les eaux cristallines de l’estuaire du Sado et surplombées par une verte montagne. «On connaît cette zone comme la paume de nos mains», informe le premier. «Une zone classée à haut risque d’incendie», ajoute sa collègue.