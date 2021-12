Scènes de ménage – Comment le vaccin divise les couples La pression à se faire vacciner contre le Covid fait parfois monter les tensions entre les proches. Et les couples n’y échappent pas. Analyses d’experts et témoignages. Geneviève Comby et Nicolas Poinsot

Pour Christian Reichel, thérapeute, la plupart du temps, le vaccin vient s’ajouter à d’autres tensions déjà existantes: «C’est un peu comme si c’était la dernière poignée de brindilles qu’on jette sur le feu. Elle met en lumière des positions différentes au sujet de questions existentielles qui étaient déjà là, mais qui, tout à coup, sont devenues plus évidentes.» Image d’illustration/Getty Images

La pandémie nous chauffe de plus en plus à blanc et ça n’aide pas à maintenir la paix des ménages. Fin octobre 2021, un sondage SSR venait confirmer ce que beaucoup vivent ou observent au quotidien. Presque une personne interrogée sur deux dit craindre des conflits dans sa sphère privée à cause de la crise sanitaire.